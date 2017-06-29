Парламент Сербии утвердил новый состав правительства

БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством в 157 из 250 парламентариев в четверг утвердили новый состав правительства во главе с Аной Брнабич.

Голосование прошло после двухдневных дебатов. В 20.00 (21.00 мск) состоится торжественная присяга членов нового кабинета министров республики. Среди его приоритетов Брнабич назвала укрепление экономики страны, модернизацию госуправления и системы образования и привлечение инвестиций.

На внешнеполитическом поле премьер обещала продолжить стратегическую линию на вступление в ЕС при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином. Она также заявила о том, что Сербия не будет вступать в НАТО и не признает самопровозглашенной независимости Косово.

Кабинет министров увеличился на два министерских места, дойдя до 18, а также претерпел незначительные изменения в своем составе. Согласно предложению Брнабич, первым вице-премьером и главой МИД остался Ивица Дачич, вице-премьером и главой МВД Небойша Стефанович, вице-премьером и министром строительства, транспорта и инфраструктуры — Зорана Михайлович. Вице-премьером и министром торговли и туризма остается Расим Ляйич.

Состоялся обмен портфелями между министром обороны Зораном Джорджевичем и министром труда, соцзащиты и по делам ветеранов Александром Вулина. На посту министра финансов остался Душан Вуйовича. Предприниматель и политик Ненад Попович стал министром без портфеля, ответственным за инновации и технологии.