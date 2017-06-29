Киев поблагодарил Евросоюз за продление санкций против России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. МИД Украины поблагодарил Евросоюз за продление антироссийских санкций и выразил надежду, что Брюссель не откажется от этой политики. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"Мы благодарим ЕС за решение продлить на следующие шесть месяцев, до 31 января 2018 года, экономические и секторальные санкции в отношении России", — говорится в сообщении. При этом в министерстве связали этот шаг Брюсселя с "отсутствием прогресса в осуществлении Москвой минских договоренностей".

В ведомстве также выразили надежду, что Евросоюз продлит и индивидуальные ограничительные меры против россиян в сентябре.

Киев не впервые благодарит Европу за очередные антироссийские санкции. Так, в сентябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что приветствует решение Брюсселя об их продлении и выразил благодарность за "неизменную поддержку и солидарность".

Совет ЕС 28 июня путем письменной процедуры принял постановление о продлении секторальных ограничительных мер против Москвы до 31 января 2018 года. Решение о продлении санкций было принято единогласно и без обсуждения.

Комментируя этот шаг Евросоюза, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принцип взаимности никто не отменял. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Москва планирует продлить ответные меры на санкции до конца 2018 года.