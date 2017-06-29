Киев поблагодарил Евросоюз за продление санкций против России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. МИД Украины поблагодарил Евросоюз за продление антироссийских санкций и выразил надежду, что Брюссель не откажется от этой политики. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В ведомстве также выразили надежду, что Евросоюз продлит и индивидуальные ограничительные меры против россиян в сентябре.
Киев не впервые благодарит Европу за очередные антироссийские санкции. Так, в сентябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что приветствует решение Брюсселя об их продлении и выразил благодарность за "неизменную поддержку и солидарность".
Комментируя этот шаг Евросоюза, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принцип взаимности никто не отменял. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Москва планирует продлить ответные меры на санкции до конца 2018 года.