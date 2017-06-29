Власти ДНР заявили о теракте в центре Донецка

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Теракт совершен в центре Донецка, в результате повреждено здание Университета торговли, сообщил журналистам представитель аппарата главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"На бульваре Шевченко здание Университета торговли… совершен теракт. Часть актового зала разрушена, повреждена библиотека", — заявил представитель администрации главы ДНР.

Позже источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что это могло произойти в результате взрыва.

Эту информацию подтвердил глава МЧС ДНР. По его словам, по предварительным данным, сработало взрывное устройство, пострадавших нет.

Сейчас в Донбассе действует так называемое "хлебное перемирие". Режим тишины должен быть установлен вдоль линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа. Однако ополченцы и ВСУ продолжают обвинять друг друга в обстрелах.