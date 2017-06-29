Коалиция рассказала, когда может быть объявлено об освобождении Мосула

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Об освобождении иракского города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* официально может быть объявлено в течение нескольких дней, заявил в четверг официальный представитель международной коалиции во главе с США Райан Дилон.
"Я не могу назвать конкретный срок, но, насколько я вижу, это ближе к дням, чем к неделе или неделям", — сказал он на брифинге.
Дилон подчеркнул, что официальное объявление должно последовать со стороны правительства Ирака.
Телеканал Sky News Arabia ранее в четверг сообщил со ссылкой на минобороны Ирака, что террористы больше не контролируют ни один район Мосула.