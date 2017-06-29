На территории чернобыльской зоны отчуждения вспыхнул пожар

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Пожар на территории лесничества вспыхнул в четверг в чернобыльской зоне отчуждения, к тушению огня привлечены вертолет и два самолета, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, для проведения воздушной разведки и тушения пожара привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством, который совершил пять сбросов воды. Также задействованы два самолета АН-32П. Всего к борьбе с огнем привлечены 102 человека личного состава и 22 единицы техники.
"По состоянию на 18 часов 29 июня площадь пожара (низового) составляет около 25 гектаров с последующим распространением на верховую – площадью около 0,5 гектара", — добавили в Госслужбе.