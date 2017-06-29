В США разъяснили ограничения на въезд для граждан из "черного списка"

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Высокопоставленный представитель администрации разъяснил в четверг, какие именно связи в США понадобятся гражданам шести стран из "черного списка", которые хотят въехать на американскую территорию.

По его словам, желающим въехать на территорию США потребуется доказать либо тесные семейные связи с гражданами США, либо связи по рабочей линии.

Будет разрешен въезд тем, у кого в США родители, дети, братья или сестры. Наличие в США бабушки или дедушки, внука или внучки, племянника или племянницы, двоюродных братьев и сестер, а также жениха или невесты не считается близкими семейными связями.

Что касается деловых отношений, требуется представить "формальную документацию" по отношениям с американским юридическим лицом и описать цели и задачи поездки.

В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.