Реализация иммиграционного указа Трампа начнется в четверг

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Реализация иммиграционного указа президента США Дональда Трампа начнется вечером четверга по Вашингтону, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации.

"Мы дали распоряжение нашим дипмиссиям начать реализацию исполнительного указа в 8 вечера по восточноамериканскому времени 29 июня (3 утра 30 июня по московскому времени — ред.)", — сказал представитель администрации.

В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.