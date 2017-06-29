Спикер палаты представителей осудил выпад Трампа в адрес журналистов

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан назвал "неподобающим" выпад президента Дональда Трампа в адрес журналистов.

"Я не считаю это подходящим комментарием", — сказал Райан журналистам на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать твит Трампа. Президент США заявил, что телеведущая канала MSNBC Мика Бжезински — "сумасшедшая с низким IQ", а ее напарника Джо Скарборо назвал "психопатом". Кроме того, Трамп заявил, что оба ведущих напрашивались к нему в гости на Новый год, причем у Бжезински было "сильное кровотечение" из-за пластической операции на лице.

Бжезински не осталась в долгу и ответила Трампу в собственном Twitter, напомнив президенту о том, что его дразнили в школе за маленькие руки. Бжезински опубликовала рекламу кукурузных хлопьев со слоганом "Сделано для маленьких рук".