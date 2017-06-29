Силовики атаковали позиции ополчения в районе Ясиноватой

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Украинские силовики предприняли попытку атаки на позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе города Ясиноватая в Донбассе, пять военных погибли, уничтожено две единицы бронетехники, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Сегодня после мощной артиллерийской подготовки с применением 122 и 152-миллиметровых артиллерийских систем по району населенного пункта Васильевка (Ясиноватский район — ред.) подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) в 16.30 мск перешли в атаку силами до двух отделений при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР, пытаясь захватить наши позиции. Подразделения ДНР были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате попытки захватить наши позиции противник потерял одну БМП, один БТР и до пяти (человек) убитыми", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, атака была отбита.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.