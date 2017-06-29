В Северной Ирландии партии не договорились о создании правительства в срок

ЛОНДОН, 29 июн — РИА Новости. Североирландские партии провалили третью попытку договориться о формировании регионального правительства к поставленному британским правительством крайнему сроку, сообщает телеканал Sky News из Белфаста.
Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир сообщил, что "возьмет выходные на раздумья", что делать дальше.
"Я считаю, что решение может быть найдено, и призываю стороны продолжить концентрацию всех усилий на то, чтобы этого добиться", — сказал он в эфире телеканала.
Правительство Великобритании в апреле продлило до конца июня межпартийные переговоры о формировании регионального правительства в Северной Ирландии. Межпартийные переговоры были приостановлены после выхода из процесса партии "Шинн Фейн" из-за несогласия разделить власть с Демократической юнионистской партией.
Между тем, партия ирландских националистов "Шинн Фейн" ранее выразила недовольство в связи с заключением соглашения между ее главным конкурентом — Демократической юнионистской партией — и британскими консерваторами. По мнению лидера "Шинн Фейн" Джерри Адамса, британское правительство утратило непредвзятость в вопросе североирландского политического урегулирования.