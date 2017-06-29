ПАСЕ напомнила России о необходимости исполнения решений ЕСПЧ

СТРАСБУРГ, 29 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) приняла большинством голосов резолюцию, в которой выразила обеспокоенность неисполнением ряда стран Совета Европы, в том числе и Россией, решений Страсбургского суда.

В принятом тексте резолюции отмечается, что "Ассамблея по-прежнему глубоко обеспокоена количеством решений Суда, выполнение которых находится на контроле Комитета министров (уставной орган Совета Европы)….".

В документе говорится, что число таких дел равняется почти 10 тысячам. Большинство из них связано с нарушением статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и статьи 5 ​​(право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека.

Ассамблея также отмечает, что в Италии, России, Турции, Украине, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии, Молдавии и Польше отмечается "наибольшее количество неисполненных судебных решений, здесь по-прежнему констатируется наличие серьезных структурных проблем, некоторые из которых не были урегулированы в течение более десяти лет".

Ассамблея рекомендует 47 государствам "представить в Комитет министров план действий… информацию о выплате справедливой компенсации". Она также рекомендует странам-членам "финансировать больше проектов Совета Европы, благодаря которым исполнение решений Суда может быть улучшено".

ПАСЕ предлагает "осудить любой политический дискурс, дискредитирующий авторитет Суда". Она также выступает за "усиление роли гражданского общества и национальных прав человека в процессе исполнения решений Суда".

Примечательно, что функция надзора за исполнением решений Суда принадлежит не ПАСЕ, а Комитету министров Совета Европы.

Российская делегация в работе летней сессии участия не принимает. Отношения с Ассамблеей в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации.

В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Москва не будет перечислять третью часть своего общего взноса за 2017 год в размере 11 миллионов евро в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ.