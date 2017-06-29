Заражение компьютеров в израильских клиниках не связано с глобальной атакой

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн — РИА Новости. Попытка заражения компьютеров в больницах Израиля не была частью глобальной хакерской атаки, сообщило Национальное управление кибербезопасности.

Ведомство уточнило, что минувшей ночью вторжению хакеров подверглись только два медицинских учреждения, еще в шести сработала "ложная тревога".

"Как сообщалось ранее, атака не причинила никакого ущерба и не сказалась на работе больниц", — сказано в пресс-релизе.

"Инцидент не связан с глобальной атакой", — отметило управление.

Ранее на этой неделе вирус-вымогатель поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Заражению подверглись компьютеры госорганов, нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и фармацевтических компаний.

Власти Израиля не сообщали о каких-либо инцидентах в стране, связанных с глобальной хакерской атакой.