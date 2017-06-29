Экс-президенту Приднестровья Шевчуку грозит 12 лет лишения свободы

ТИРАСПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Экс-президенту Приднестровья Евгению Шевчуку грозит 12 лет лишения свободы, заявил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий в эфире местного телеканала "Первый Приднестровский".

Верховный Совет в среду согласился на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на проведение следственными органами необходимых процессуальных действий и привлечение бывшего президента к уголовной ответственности. В отношении Шевчука возбуждено пять уголовных дел.

По словам прокурора, Шевчука подозревают в совершении преступлений, которые наказываются статьями Уголовного кодекса ПМР о превышении власти, злоупотреблении должностными полномочиями, организации контрабанды и получении взятки.

"Максимальная санкция этих статей — до 12 лет лишения свободы", — сказал Гурецкий, особо отметив, что окончательное определение наказания – это прерогатива суда.

"Вчера мы только получили согласие Верховного совета на привлечение бывшего президента к уголовной ответственности, затем мы проведём определённые процедуры, которые предполагают предъявление обвинений. В последующем это повлечёт за собой объявление Евгения Шевчука в розыск", — сказал прокурор ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.