Трамп обозвал двух телеведущих MSNBC

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обрушился в Twitter на ведущих передачи Morning Joe телеканала MSNBC Мику Бжезински и Джо Скарборо, обозвав их "сумасшедшей" и "психопатом".

Трамп также заявил, что ведущие напрашивались в гости в его имение в Мар-а-Лаго и что Бжезински делала себе пластическую операцию.

"Я слышал, что Morning Joe, у которых плохие рейтинги, плохо обо мне говорят (я их больше не смотрю). И как же получилось, что сумасшедшая Мика с низким IQ и психопат Джо приезжали в Мар-а-Лаго три ночи подряд в районе Нового года и добивались того, чтобы ко мне присоединиться? А у нее было сильное кровотечение из-за пластической операции на лице. Я сказал — нет!" — написал Трамп.

Представитель телекомпании NBC News Марк Корнблау ответил Трампу в Twitter. "Никогда не мог себе представить, что в какой-то момент подумаю: "Ниже моего достоинства отвечать президенту Соединенных Штатов", — написал Корнблау. Трампа также раскритиковали в социальных сетях.

Трамп уже подвергался критике в ходе предвыборной кампании за то, что хвастался приставанием к женщинам в вульгарных подробностях и отпускал намеки о кровотечении у другой телеведущей, Меган Келли, работавшей в то время на Fox News.

Трамп заявляет, что большинство СМИ являются "фейковыми новостями" и постоянно критикует их в Twitter. Почти все ведущие американские телеканалы, печатные и онлайн-издания поддерживали на выборах соперницу Трампа Хиллари Клинтон.