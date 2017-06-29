В Германии надеются на встречу Путина и Трампа на полях G20

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассчитывает, что во время саммита "двадцатки" в Гамбурге в начале июля удастся организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Саммит "группы двадцати" будет очень крупным мероприятием, мы надеемся, что на полях данного мероприятия у нас будет возможность связать с вами президента США (Дональда Трампа)", — обратился Габриэль к главе российского государства во время встречи в Кремле.

Глава МИД ФРГ отметил, что Берлин также рассчитывает на достижение на саммите "двадцатки" договоренностей по климату. "Очень надеемся на силу диалога, который будет между двадцатью государствами, которые там будут представлены, у нас будет много работы впереди", — сказал Габриэль.

Саммит G20 пройдет 7-8 июля Гамбурге.