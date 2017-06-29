Военный бюджет НАТО в 2017 году составит $946 млрд

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Совокупный оборонный бюджет 29 стран-членов НАТО в 2017 году составит почти 946 миллиардов долларов, при этом США потратят на оборонные нужды 683,4 миллиарда долларов, говорится в докладе НАТО об оборонных расходах стран Североатлантического альянса за 2010-2017 годы.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что военные расходы стран-членов альянса растут третий год подряд, причем в 2017 году, по предварительной оценке, их рост составит 4,3%.

Как свидетельствуют данные, предоставленные альянсом в четверг, в 2017 году расходы стран-членов альянса на оборонные нужды составят 945 962 миллиона долларов США против 920 114 миллионов в 2016 году. Меньше всего в оборону вкладывает самый молодой член НАТО — Черногория, которая в 2017 году намерена потратить на военные нужды 72 миллиона долларов. За ней следуют Албания с бюджетом в 152 миллиона долларов и Люксембург, выделяющий на оборону 278 миллионов долларов.

Более двух третей общего объема оборонных расходов составляет бюджет Соединенных Штатов, который вырастет с 664 058 миллионов долларов в 2016 году до 683 414 миллионов в 2017 году. Второе место занимает Великобритания, военный бюджет которой в 2016 году составил 56 964 миллионов долларов, а в 2017 году снизится до 54 863 миллионов долларов. Третье место занимает Франция, оборонные расходы которой возрастут с 44 191 миллиона долларов в 2016 году до 44 333 миллионов долларов в 2017 году.

Пионерами в повышении оборонных расходов являются Латвия, Литва и Румыния. Если в 2010 году их военные бюджеты составляли, соответственно, 1,06%, 0,88% и 1,24% от их ВВП, то в 2017 году они должны возрасти до 1,7%, 1,77% и 2,02%. Таким образом, Румыния в 2017 году войдет в число стран, достигших установленной альянсом планки в 2% от ВВП.

Больше 2% от ВВП на оборону выделяют США (3,58% в 2017), Великобритания (2,14% в 2017), Греция (2,32% в 2017), Польша (2,01% в 2017) и Эстония (2,14% в 2017). Менее всех верны обязательствам Люксембург (0,44% в 2017), Бельгия (0,91% в 2017) и Испания (0,92% в 2017).

Страны НАТО еще в 2014 году на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. И в ходе предвыборной кампании, и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону. На своей первой министерской встрече в феврале министр обороны США Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства Соединенных Штатов перед альянсом стали более скромными. С подобными требованиями выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на министерской встрече в конце марта.

Выполняя требования США и решения, принятые в Уэльсе, союзники на саммите в Брюсселе в мае 2017 года решили составлять ежегодные национальные планы по увеличению вкладов в оборону. В них страны-члены будут указывать, как они намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.