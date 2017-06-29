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WP объяснила, почему в Европе недовольны новыми санкциями против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6049)
16:4029.06.2017
(обновлено: 16:41 29.06.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс СШАКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Газета The Washington Post опубликовала материал, в котором попыталась объяснить, почему Европейские страны в ярости от новых антироссийских санкций, недавно утвержденных американским сенатом.

Боб Коркер. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
"Друзья России": в сенате США не могут договориться по санкциям против РФ

По словам автора материла, выпускника Дэвисовского центра российских и евразийских исследований в Гарвардском университете, Люка Мэкла у европейцев есть три причины для такой реакции.

Во-первых, они недовольны тем, что США в вопросе новых санкций предпочли односторонние действия, а не сотрудничество с Европой. Они опасаются, что Вашингтон исключил их из процесса принятия решений.

Автор напоминает, что, когда в 2014 году поводом для введения санкций была Украина, американцы и европейцы были "единодушны" в своем решении о том, какие меры против России принимать.

Однако новые санкции сенат одобрил уже по другой причине — из-за "вмешательства" России в американские выборы. Таким образом, этот законопроект ослабляет приверженность США к первоначальной цели санкций, считает Мэкл.

Во-вторых, европейцам не нравится, что США намерены наказывать их фирмы без их согласия.

Речь идет о мерах, которые Вашингтон готовится принимать против компаний, ведущих бизнес с Россией. В частности, из-за поддержки строительства российского трубопровода "Северный поток-2 " проблемы могут возникнуть у таких компаний, как Shell, Engie и OMV.

США давно обеспокоены тем, что из-за этого трубопровода зависимость Европы от поставок российского газа вырастет. Однако европейцы склонны считают, что это дело их, а не американцев, пишет Мэкл.

В-третьих, в Европе не разделяют идей США по собственной энергетической безопасности.

Американцы уверены, что санкции полезны европейцам, поскольку они препятствуют газовому сотрудничеству Европы и России.

"Европейцы, естественно, не согласны, и были не согласны они с тех пор, как СССР стал поставлять газ в Западную Европу со второй половины 20 века", — отмечает автор, добавляя, что там, где США видят угрозу, Европа видит недорогой и надежный источник энергии.

Здание американского Сената в Вашингтоне . Архивное фото
© Fotolia / W.Scott
Сенат США одобрил расширение санкций против России

Американцы неправильно воспринимают ситуацию, подчеркивает Мэкл. Так, сенаторы Джон Маккейн и Джон Хувен в 2014 году написали в The Wall Street Journal колонку, в которой призвали США использовать свой потенциал в производстве сжиженного газа, чтобы "освободить наших союзников от той железной хватки, которой Москва держит европейский рынок". Однако европейцы не слишком хотят, чтобы их освобождали, подчеркивает автор: закупать газ у России выгоднее, чем у США.

Мэкл делает следующие выводы: американские политики не понимают, что на самом деле важно для европейского рынка, и они, скорее всего, еще сильнее напугают Брюссель, введя новые санкции.

"Если Россия действительно жаждет ухудшения отношений между США и ЕС, ей надо просто отойти в сторону и ничего не делать", — добавляет автор.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

 

 

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