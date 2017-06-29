Купившая по ошибке завтрак с замглавы МВД Украины отказалась платить

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Участница благотворительного аукциона, поставившая 11 миллионов гривен (около 423 тысяч долларов) на завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, заявила, что ошиблась, и отказалась платить, в итоге завтрак продан следующему участнику за 10 тысяч гривен (383 доллара), сообщается в четверг на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook.

Ранее в июне на благотворительный аукцион был выставлен завтрак с Деевой, итоги обещали подвести 29 июня. Также на благотворительных торгах в июне был продан за 345 долларов поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко. На обоих аукционах стартовая цена составила 3,8 доллара. В четверг ProZorro сообщила, что завтрак продан за 11 миллионов гривен.

"Обновленная информация. По состоянию на 15.00 (совпадает с мск), участник, поставившая 11 миллионов гривен, указала, что ошиблась, и отказалась от оплаты указанной суммы. Таким образом победителем стал следующий участник с суммой в 10 010 гривен", — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции 24-летнюю Дееву, пояснив, что по ряду функций она выигрывает у него самого. Назначение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете ее откровенных фотографий. Аваков заявлял, что Деева при назначении прошла спецпроверку и ряд собеседований.