Германия запретила Эрдогану выступать перед соотечественниками на полях G20

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство ФРГ запретило президенту Турции Тайипу Эрдогану выступать перед соотечественниками в Гамбурге на полях саммита G20. Об этом сообщает DPA со ссылкой на главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.
По его словам, власти ФРГ не желают, чтобы внутренние конфликты других стран насаждались населению Германии.
Ранее Германия и Нидерланды не дали выступить турецким чиновникам, которые хотели обратиться к соотечественникам перед референдумом о конституционных изменениях в Турции. В ответ на это Эрдоган напрямую обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в использовании "методов нацистов".