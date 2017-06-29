Германия запретила Эрдогану выступать перед соотечественниками на полях G20

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство ФРГ запретило президенту Турции Тайипу Эрдогану выступать перед соотечественниками в Гамбурге на полях саммита G20. Об этом сообщает DPA со ссылкой на главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

"Мы сообщили властям Турции, что считаем такое выступление в Германии невозможным. Конституционное законодательство позволяет нам принять такое решение", — заявил Габриэль.

По его словам, власти ФРГ не желают, чтобы внутренние конфликты других стран насаждались населению Германии.

Ранее Германия и Нидерланды не дали выступить турецким чиновникам, которые хотели обратиться к соотечественникам перед референдумом о конституционных изменениях в Турции. В ответ на это Эрдоган напрямую обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в использовании "методов нацистов".