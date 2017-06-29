Брейвик пожаловался, что страдает в одиночном заключении

МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Находящийся в тюрьме после совершения двойного теракта в Норвегии в 2011 году, где погибли 77 человек, Андерс Беринг Брейвик, сменивший имя на Фьотульфа Хансена, намерен обратиться в страсбургский суд по правам человека из-за страданий, которые ему причиняет одиночное заключение, сообщает телекомпания NRK.

"Главное, на что жалуется террорист – это то, что находясь в одиночном заключении, он может получить душевные травмы", — поясняет телекомпания. Брейвик-Хансен содержится в одиночной камере уже почти шесть лет, и его общение ограничивается только персоналом тюрьмы и адвокатами.

По мнению последних, полная изоляция может плохо сказаться на психологическом состоянии заключенного. "Суть жалобы сводится к тому, что степень изоляции очень высока и она длится уже продолжительное время", — поясняет адвокат Ойстен Сторрвик.

Он подчеркивает, что общение с сотрудниками тюрьмы не решает проблему. Кроме того, Брейвик-Хансен недоволен тем, что его письма подвергаются цензуре, что, по его мнению, также нарушает его права. Адвокат террориста также считает, что в подобных условиях у арестанта высока вероятность получить психологические травмы.

Жалоба составлена на 13 страницах и содержит примеры решений суда по правам человека для других арестантов, в отношении которых вынесены аналогичные приговоры.

Ранее верховный суд Норвегии отказался рассматривать иск Брейвика и, таким образом, оставил в силе решение апелляционного суда, который ранее не нашел признаков нарушения прав террориста в условиях его содержания в тюрьме.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что пошел на свои действия, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону в борьбе против мультикультурализма.