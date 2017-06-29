Саудовская Аравия опровергла сообщения об антироссийских заявлениях принца

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальное информационное агентство Саудовской Аравии (SPA) со ссылкой на источник опровергло сообщения ряда СМИ об антироссийских заявлениях кронпринца и министра обороны королевства.

Ранее ряд СМИ сообщили, что кронпринц Саудовской Аравии и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд якобы назвал Россию главной угрозой и пригрозил уничтожить ее ВС в Сирии. При этом СМИ ссылались на заявление кронпринца, опубликованное на сайте агентства SPA, но при проверке оказалось, что такого текста на сайте нет.

"Есть некоторые СМИ, пытающиеся распространять различные недостоверные новости о выдающихся отношениях Саудовской Аравии и России с целью навредить отношениям двух дружественных стран", — заявил агентству SPA источник.

По его словам, обе страны поддерживают позитивный и открытый диалог на постоянной основе. Источник призвал пользоваться новостями об отношениях двух стран только из официальных СМИ.

Мухаммед бен Сальман стал кронпринцем 21 июня, после того как его отец — саудовский король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о смене наследника: вместо его племянника Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля. Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, а Мухаммед бен Сальман сохранил пост министра обороны и стал вице-премьером в правительстве.