СБ Украины вместе с ФБР и Европолом пытается локализовать кибератаку PetyaA

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с иностранными партнерами, в том числе ФБР США и Европолом, продолжает работу по локализации распространения вредоносного программного обеспечения, уже установлены механизмы распространения вирусной программы, ее активизации и алгоритм работы, сообщается в четверг на сайте ведомства.

Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Специалисты СБУ во взаимодействии со специалистами ФБР США, НСА Великобритании, Европола, а также ведущих институтов по кибербезопасности, проводят скоординированные совместные меры по локализации распространения вредоносного программного обеспечения PetyaA, окончательному выяснению методов реализации этой акции кибертерроризма, установлению источников атаки, ее исполнителей, организаторов и заказчиков", — говорится в сообщении СБУ.

Как отметили в ведомстве, уже установлены механизмы распространения вирусной программы, ее активизации и алгоритм работы. Одновременно проводится работа по поиску возможностей расшифровки данных, которые потеряли владельцы, разрабатываются рекомендации для прекращения распространения вируса и нейтрализации других негативных последствий ЧП.

По данным МВД Украины, полиция получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках, возбуждено более 60 уголовных дел.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.