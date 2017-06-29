Эксперт: Катар и Саудовская Аравия не нуждаются в посредничестве РФ и США

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Катар и Саудовской Аравия не нуждаются в посредничестве России и США для налаживания отношений, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, заведующий кафедрой региональных проблем мировой политики МГУ, советник специального представителя ООН по Сирии Виталий Наумкин.

"Мне кажется, что Катар и Саудовская Аравия не нуждаются в посредниках, ни чьих, не только в нашем, но даже и американцев", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли РФ стать посредником в урегулировании кризиса вокруг Катара.

"Что значит посредничество? Трамп предложил собрать арабский саммит у себя в Вашингтоне. Мне кажется, что это какая-то дурацкая затея, они не пойдут на это, это потеря лица для арабов. Они что, договорится не могут?", — сказал он в кулуарах проходящих в Москве "Примаковских чтений".

Как напомнил Наумкин, у арабских стран есть три площадки для переговоров: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств и ООН.

По его данным, РФ обсуждает обострение ситуации как с Катаром, так и с представителями Арабских эмиратов и Саудовской Аравии.

"Они (представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ — ред.) без конца мотаются в Москву, но это же не значит посредничество. Посредничество — значит посадить их за стол в Москве, но, я думаю, что это вряд ли сейчас произойдет ", — добавил он.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта ранее передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират.

Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ: четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.