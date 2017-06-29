Музей холодной войны в Польше готов принять демонтированные памятники

ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Демонтированные памятники советской эпохи будут демонстрировать в польском музее холодной войны, заявил президент Института национальной памяти Ярослав Шарек в четверг в Варшаве.
"Хотим обогатить экспозицию музея еще одним элементом. Хотим показать историю советской пропаганды периода холодной войны. У нас осталось много пропагандистских объектов – мы хотим закрыть их в атомном складе и одновременно демонстрировать", — сказал директор института.
Шарек отметил, что органы местного самоуправления смогут сдавать в музей памятники. "Если кто-то захочет передать памятник, от которого хочет избавиться на своей территории…" — сказал он.
По словам организаторов экспозиции, в музее будет демонстрироваться "полный спектр пропагандистской деятельности Польской Народной Республики", в частности "памятники, курганы, колонны, бюсты, обелиски".
Польский парламент принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.
В МИД РФ в связи с этим отметили, что действия польских властей провоцируют дальнейшее обострение отношений Москвы и Варшавы.