Музей холодной войны в Польше готов принять демонтированные памятники

ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Демонтированные памятники советской эпохи будут демонстрировать в польском музее холодной войны, заявил президент Института национальной памяти Ярослав Шарек в четверг в Варшаве.

Памятники будут демонстрировать в музее холодной войны "Подборско 3001", расположенном на северо-западе Польши. Этот музей действует на территории бывшей воинской части Советской армии, где в свое время хранились атомные боеприпасы. Экспозиция разместилась на площади 300 гектаров – казарме и двух складах атомного оружия.

"Хотим обогатить экспозицию музея еще одним элементом. Хотим показать историю советской пропаганды периода холодной войны. У нас осталось много пропагандистских объектов – мы хотим закрыть их в атомном складе и одновременно демонстрировать", — сказал директор института.

"Наша цель — показать истории этих памятников: как они создавались, как они строились, потом показать борьбу с этими памятниками. Поляки не приняли эти памятники", – сказал он.

Шарек отметил, что органы местного самоуправления смогут сдавать в музей памятники. "Если кто-то захочет передать памятник, от которого хочет избавиться на своей территории…" — сказал он.

По словам организаторов экспозиции, в музее будет демонстрироваться "полный спектр пропагандистской деятельности Польской Народной Республики", в частности "памятники, курганы, колонны, бюсты, обелиски".

Польский парламент принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

В МИД РФ в связи с этим отметили, что действия польских властей провоцируют дальнейшее обострение отношений Москвы и Варшавы.