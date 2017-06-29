Попали на деньги: EBU намерен оштрафовать Украину за Евровидение

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил Украине крупным штрафом за организацию Евровидения-2017. В частности, недовольство вызвало нежелание Киева пустить в страну российскую участницу Юлию Самойлову.

Конкурс прошел в Киеве в мае. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал.

В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.

После этого Россия решила бойкотировать конкурс в Киеве. При этом Первый канал заявил, что Самойлова в любом случае будет представлять страну на Евровидении-2018.

Претензии EBU

В Европейском вещательном союзе рассказали, что штраф Украине грозит не только за скандал с Самойловой. Претензии возникли и к серьезным задержкам при организации конкурса.

"В результате этого было отвлечено внимание от соревнования, репутация брэнда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой… Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф согласно правилам соревнования", — говорится в заявлении EBU.

При этом организаторы Евровидения не намерены штрафовать российский Первый канал, который отказался транслировать конкурс.

"Референтная группа рекомендовала не предпринимать подобных действий в настоящее время. При этом референтная группа сделала выговор Первому каналу за отказ участвовать в обязательной встрече глав делегаций, которая прошла в Киеве в марте этого года, а не за отказ транслировать песенный конкурс", — отметил представитель EBU.

Кто будет платить

После заявления Европейского вещательного союза председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что "утро началось с не очень приятных новостей".

"Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в "Евровидении-2017" участницы от России Юлии Самойловой. И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC (Национальная общественная телекомпания Украины. — Прим. ред.) эту коллизию", — написал Аласания на своей странице в Facebook.

В начале июня исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак рассказал, что проведение песенного конкурса в Киеве обошлось в 20,4 миллиона евро.

Он добавил, что деньги на Евровидение были выделены из государственного бюджета, а также из городской казны Киева.

Данные о том, что расходы организаторов достигли 30 миллионов евро, продюсер назвал "информационной уткой".

При этом выделенных денег все равно не хватило. Организаторы планировали позвать на мероприятие певицу Lady Gaga, однако не смогли обеспечить райдер звезды. В результате хедлайнером конкурса стала украинка Руслана.

Какой штраф грозит Киеву

Позднее Аласания рассказал в эфире телеканала "112 Украина", что штраф может составить до двухсот тысяч евро. Выплачивать его придется Национальной общественной телерадиокомпании.

По словам главы НОТУ, EBU рассматривал вариант отстранения Украины от участия в будущих конкурсах на год или более, однако союз пришел к выводу, что это слишком жесткое наказание и следует ограничиться денежным штрафом.

Аласания также заявил, что на обжалование решения у Киева есть 20 суток, и этот процесс уже начался.

"Будем обжаловать решение в Наблюдательном совете Евровидения, хотя есть ощущение, что это ни к чему не приведет. Собственно, окончательное решение ими принято", — отметил он.

Решение EBU Аласания объяснил нежеланием Европейского вещательного союза "терять Россию".

"Поэтому, насколько известно, решили все обнулить: а именно, Россию также оштрафуют за то, что они, вопреки взятым обязательствам, предложили к участию в конкурсе певицу, которая нарушила закон Украины. И все — после этого предложат начать с чистого листа", — добавил председатель НОТУ.

Деньги под арестом

Первый "звоночек" для Киева раздался еще на прошлой неделе: тогда в Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, которые украинские власти предоставили в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения.

В Киеве рассчитывали, что после завершения конкурса, который на Украине считают успешным, эти деньги вернутся назад.

Тем не менее EBU проинформировал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на эти средства.

При этом швейцарские власти не уточнили, на каких основаниях был произведен арест.