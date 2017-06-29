США
29.0629 июня16:11МСК
USD59.09-0.46
EUR67.50-0.19
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Попали на деньги: EBU намерен оштрафовать Украину за Евровидение

15:3529.06.2017
(обновлено: 16:00 29.06.2017)
2118641
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСимволика международного конкурса Евровидение в центре Киева. Архивное фотоСимволика международного конкурса Евровидение в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил Украине крупным штрафом за организацию Евровидения-2017. В частности, недовольство вызвало нежелание Киева пустить в страну российскую участницу Юлию Самойлову.

Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2017
© REUTERS / GLEB GARANICH
Джамала объяснила причину провала украинской группы на Евровидении
Конкурс прошел в Киеве в мае. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал.

В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.

После этого Россия решила бойкотировать конкурс в Киеве. При этом Первый канал заявил, что Самойлова в любом случае будет представлять страну на Евровидении-2018.

Претензии EBU

В Европейском вещательном союзе рассказали, что штраф Украине грозит не только за скандал с Самойловой. Претензии возникли и к серьезным задержкам при организации конкурса.

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самойлова намерена хорошо подготовиться к Евровидению-2018
"В результате этого было отвлечено внимание от соревнования, репутация брэнда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой… Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф согласно правилам соревнования", — говорится в заявлении EBU.

При этом организаторы Евровидения не намерены штрафовать российский Первый канал, который отказался транслировать конкурс.

"Референтная группа рекомендовала не предпринимать подобных действий в настоящее время. При этом референтная группа сделала выговор Первому каналу за отказ участвовать в обязательной встрече глав делегаций, которая прошла в Киеве в марте этого года, а не за отказ транслировать песенный конкурс", — отметил представитель EBU.

Кто будет платить

Охранники удаляют Виталия Седюка, выбежавшего на сцену во время выступления Джамалы. 14 мая 2017
© REUTERS / Stringer
В Киеве передали в суд дело пранкера, снявшего штаны в финале Евровидения
После заявления Европейского вещательного союза председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что "утро началось с не очень приятных новостей".

"Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в "Евровидении-2017" участницы от России Юлии Самойловой. И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC (Национальная общественная телекомпания Украины. — Прим. ред.) эту коллизию", — написал Аласания на своей странице в Facebook.

В начале июня исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак рассказал, что проведение песенного конкурса в Киеве обошлось в 20,4 миллиона евро.

Концерт Леди Гаги в Москве
© РИА Новости / Анна Салынская
Перейти в фотобанк
Киеву не хватило денег на бесплатное выступление Леди Гаги на Евровидении
Он добавил, что деньги на Евровидение были выделены из государственного бюджета, а также из городской казны Киева.

Данные о том, что расходы организаторов достигли 30 миллионов евро, продюсер назвал "информационной уткой".

При этом выделенных денег все равно не хватило. Организаторы планировали позвать на мероприятие певицу Lady Gaga, однако не смогли обеспечить райдер звезды. В результате хедлайнером конкурса стала украинка Руслана.

Какой штраф грозит Киеву

Позднее Аласания рассказал в эфире телеканала "112 Украина", что штраф может составить до двухсот тысяч евро. Выплачивать его придется Национальной общественной телерадиокомпании.

Сергей Шнуров
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Шнуров прокомментировал возможность участия в Евровидении
По словам главы НОТУ, EBU рассматривал вариант отстранения Украины от участия в будущих конкурсах на год или более, однако союз пришел к выводу, что это слишком жесткое наказание и следует ограничиться денежным штрафом.

Аласания также заявил, что на обжалование решения у Киева есть 20 суток, и этот процесс уже начался.

"Будем обжаловать решение в Наблюдательном совете Евровидения, хотя есть ощущение, что это ни к чему не приведет. Собственно, окончательное решение ими принято", — отметил он.

Решение EBU Аласания объяснил нежеланием Европейского вещательного союза "терять Россию".

"Поэтому, насколько известно, решили все обнулить: а именно, Россию также оштрафуют за то, что они, вопреки взятым обязательствам, предложили к участию в конкурсе певицу, которая нарушила закон Украины. И все — после этого предложат начать с чистого листа", — добавил председатель НОТУ.

Деньги под арестом

Рекламная символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
СМИ назвало причину ареста финансовых гарантий Киева на "Евровидение"
Первый "звоночек" для Киева раздался еще на прошлой неделе: тогда в Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, которые украинские власти предоставили в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения.

В Киеве рассчитывали, что после завершения конкурса, который на Украине считают успешным, эти деньги вернутся назад.

Тем не менее EBU проинформировал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на эти средства.

При этом швейцарские власти не уточнили, на каких основаниях был произведен арест.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Константин Сенчило
Показуха
15:52
29.06.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена