Эксперт прокомментировал возможный запрет в США продукции "Касперского"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Власти США, говоря о возможных ограничениях в отношении продукции "Лаборатории Касперского", преследуют интересы протекционизма, но одновременно и поддерживают тему "русской угрозы", считает политолог, эксперт в области интернета и социальных сетей Михаил Ковалев.

Американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ, пишет газета Hill

"Что касается давления на Касперского, здесь американцы успешно, с их точки зрения, решают две задачи. Первое, это протекционизм, то есть они выбивают конкурентов с рынка. Как пытаются сейчас с вариантом новых санкций бороться за энергетический рынок Европы. Так и тему русской угрозы поддерживают. Они имеют в этом прямой интерес и действуют прямыми методами", — заявил Ковалев РИА Новости.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о влиянии российского правительства на деятельность отечественных IT-компаний и на деятельность "Лаборатории Касперского" в частности, эксперт отметил, что "ИТ-бизнес государство регулировать не может, при этом оно им, собственно, помочь особо не может ничем".

"У нас государство заинтересовано в экспансии рынка. У нас немного рынков, которые конкурентны в мировом масштабе, рынок программирования (в их числе). Государство только радо, что какой-то отечественный бизнес работает за рубежом. Это репутация страны, доходы", — подчеркнул он.