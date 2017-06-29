Песков прокомментировал заявления об изменении статуса Крыма на Украине

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Кремль не воспринимает заявления зарубежных лидеров относительно российских регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины о возможном изменении статуса Крыма в конституции страны.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Чижмарь сообщил, что президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма.

"Я просто не понимаю, о каком изменении статуса российского региона может идти речь", — заявил Песков на вопрос о том, может ли изменение статуса Крыма в украинской конституции иметь политические последствия для отношений РФ и Украины.

"Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов", — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

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