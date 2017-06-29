В Кремле прокомментировали доклад разведки Пентагона

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытка анализа Пентагоном того, что Россия обеспокоена возможным влиянием США на смену режима в РФ, имеет под собой основание, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На протяжении многих лет неоднократно фиксировались попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Это ни для кого не секрет. И мы это констатировали неоднократно на различных уровнях", — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о докладе Пентагона, в котором утверждается, что в Кремле уверены в намерении США добиться смены режима в России.

"В этой связи, скажем так, вот эта попытка анализа, которая сделана в упомянутом вами докладе, безусловно, имеет за собой основания", — подчеркнул он.