Дошли до Конституции: Порошенко поручил изменить статус Крыма

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинские власти намерены изменить статус Крыма. Соответствующее поручение дал Конституционной комиссии президент Петр Порошенко."5 канала".
По его словам, комиссия активно работает именно над десятым разделом Конституции, где в шести статьях описан статус "Автономной Республики Крым".
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Крым давно предлагал
Власти Крыма еще в мае предложили украинским чиновникам внести поправки в Конституцию, исключив из основного закона десятый раздел.
"С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, Конституция Украины устарела ровно на три года", — сказал РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.
Таким образом парламентарий отреагировал на сообщение о создании на Украине рабочей группы по наработке предложений по изменению и дополнениям в Конституцию. Тогда в состав группы вошли ученые и депутаты.
Он также призвал украинских политиков "не пребывать в несбыточных иллюзиях" и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым.
"Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий", — добавил депутат.
Киев готовит выпад против Крыма
Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара согласился с тем, что Конституция Украины устарела.
По его мнению, Киев лишь изменит формулировку статей Конституции, однако не исключит из закона само упоминание о полуострове.
"Мы и сегодня слышим эту агрессивную риторику, выпады. Но мы понимаем, что никакие действия Киева реального положения дел не изменят. Украинские флаги могут развеваться только в воображении украинских политиков. Потому что крымчане сделали для себя выбор. Для нас рассуждения украинской стороны не имеют никакого значения", — добавил Ганжара.
Жизнь под санкциями
"Крымчане не боятся действий Запада и остаются тверды в своем решении быть с Россией. Мы никогда не рассчитывали на западную помощь и ожидаем дальнейшее применение санкций. Продолжительность санкций нас не пугает", — пояснил РИА Новости глава госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Заур Смирнов.
По словам Смирнова, за последние три года Крым не только адаптировался к санкционному режиму, но и научился извлекать из него выгоды, развивая собственную экономику.
Глава Крыма Сергей Аксенов также называл последствия санкций ничтожными.Facebook.
Он также отметил, что дело не только в экономике: крымчане осознают свою историческую правоту и абсолютную юридическую безупречность решения о воссоединении с Россией.
Кроме того, Аксенов отметил существенный рост интереса к Крыму со стороны иностранных политиков и общественных деятелей.
"Авторитетные политические и общественные деятели Европы заявляют о законном праве крымчан на самоопределение и необходимости признания Крыма неотъемлемой частью России. Этот процесс будет набирать обороты…Дальновидные зарубежные инвесторы уже сегодня готовят почву для инвестиций, хотя и предпочитают пока не афишировать своих намерений и действий", — написал Аксенов.
"Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины", — заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка на выборах в бундестаг Александр Гауланд.
"Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией", — добавил политик.