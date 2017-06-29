Дошли до Конституции: Порошенко поручил изменить статус Крыма

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинские власти намерены изменить статус Крыма. Соответствующее поручение дал Конституционной комиссии президент Петр Порошенко.

"Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", — заявил депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире "5 канала"

По его словам, комиссия активно работает именно над десятым разделом Конституции, где в шести статьях описан статус "Автономной Республики Крым".

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Крым давно предлагал

Власти Крыма еще в мае предложили украинским чиновникам внести поправки в Конституцию, исключив из основного закона десятый раздел.

"С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, Конституция Украины устарела ровно на три года", — сказал РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.

Таким образом парламентарий отреагировал на сообщение о создании на Украине рабочей группы по наработке предложений по изменению и дополнениям в Конституцию. Тогда в состав группы вошли ученые и депутаты.

"Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк", — подчеркнул Бальбек.

Он также призвал украинских политиков "не пребывать в несбыточных иллюзиях" и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым.

"Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий", — добавил депутат.

Киев готовит выпад против Крыма

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара согласился с тем, что Конституция Украины устарела.

"Три года назад Крым вышел из юридического поля Украины. Крым сегодня — это неотъемлемая часть Российской Федерации. А что касается замыслов киевского режима и его руководства, то, думаю, мы увидим какой-нибудь очередной агрессивный выпад в отношении нашей республики. Ее могут назвать "временно оккупированной территорией" или будут заигрывать с лидерами радикальных организаций, запрещенных в России, которые требуют, чтобы в Конституции Украины Крым был национальной автономией", — заявил политик в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев лишь изменит формулировку статей Конституции, однако не исключит из закона само упоминание о полуострове.

"Мы и сегодня слышим эту агрессивную риторику, выпады. Но мы понимаем, что никакие действия Киева реального положения дел не изменят. Украинские флаги могут развеваться только в воображении украинских политиков. Потому что крымчане сделали для себя выбор. Для нас рассуждения украинской стороны не имеют никакого значения", — добавил Ганжара.

Жизнь под санкциями

На прошлой неделе главы МИД стран — членов Евросоюза продлили на год действие санкций в отношении полуострова. При этом в самом Крыму этому не придают особого значения.

"Крымчане не боятся действий Запада и остаются тверды в своем решении быть с Россией. Мы никогда не рассчитывали на западную помощь и ожидаем дальнейшее применение санкций. Продолжительность санкций нас не пугает", — пояснил РИА Новости глава госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Заур Смирнов.

По словам Смирнова, за последние три года Крым не только адаптировался к санкционному режиму, но и научился извлекать из него выгоды, развивая собственную экономику.

Глава Крыма Сергей Аксенов также называл последствия санкций ничтожными.

"Серьёзных иностранных инвестиций в Крыму не было и в период украинской аннексии. Поэтому ограничения, введенные после воссоединения с Россией, мало что меняют", — написал чиновник на своей странице в Facebook

Он также отметил, что дело не только в экономике: крымчане осознают свою историческую правоту и абсолютную юридическую безупречность решения о воссоединении с Россией.

Кроме того, Аксенов отметил существенный рост интереса к Крыму со стороны иностранных политиков и общественных деятелей.

"Авторитетные политические и общественные деятели Европы заявляют о законном праве крымчан на самоопределение и необходимости признания Крыма неотъемлемой частью России. Этот процесс будет набирать обороты…Дальновидные зарубежные инвесторы уже сегодня готовят почву для инвестиций, хотя и предпочитают пока не афишировать своих намерений и действий", — написал Аксенов.

О необходимости признания Крыма частью России и отмены санкций в Европе, действительно, говорят все чаще. Такую точку зрения высказал, например, представитель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии".

"Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины", — заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка на выборах в бундестаг Александр Гауланд.

"Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией", — добавил политик.