ЕК: кибератаки все сильнее угрожают важной инфраструктуре Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Кибератаки приобретают все более стратегический характер и угрожают важной инфраструктуре ЕС, заявил в четверг еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг.

"Они становятся более стратегическими, поскольку они угрожают нашей критически важной инфраструктуре и, безусловно, нашим демократическим процессам", — сказал он журналистам.

По словам Кинга, "наша настоящая зависимость от интернета и связывающих устройств и технологий на данный момент выше, чем возможности защиты".

Еврокомиссар сообщил в этой связи, что Еврокомиссия выделит 14 странам — членам ЕС 10,8 миллиона евро для поддержки национальных подразделений по борьбе с компьютерными преступлениями.

Кроме того, сказал Кинг, Еврокомиссия в сентябре произведет пересмотр стратегии Евросоюза в области кибербезопасности с учетом новых угроз и вызовов.