Омбудсмен прокомментировал планы США запретить продукцию "Касперского"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Возможный запрет на использование правительственными структурами США продукции компании "Лаборатория Касперского" связан с ростом напряженности между США и РФ, при этом в США более либеральное отношение к российскому софту, чем в России к американскому, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Американская газета Hill написала в четверг, что Сенат США рассматривает проект военного бюджета, который предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ.

"То, что такое рассматривается, говорит только о не очень позитивной сегодняшней повестке дня. Напряженность между странами нарастает, и политическая истерия тоже нарастает", — сказал Мариничев РИА Новости.

По мнению омбудсмена, проблема в данной ситуации не в конкретной компании, а в более сложных межгосударственных отношениях. Он отметил, что любое государство, в юрисдикции которого находится компания, способно влиять на политику и действия компании. "Это очевидно — что в США компании, что в России подпадают под действие властей соответствующих стран", — добавил Мариничев.

Омбудсмен рассказал, что факты давления американских властей на российские IT-компании есть. "Хотя, справедливости ради надо сказать, что (в США) более либеральная политика по отношению к российскому софту, чем у нас к американскому", — заключил он.