Завтрак с замглавы МВД Украины продали за 423 тысячи долларов

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, выставленный на благотворительном аукционе, купили за 11 миллионов гривен (около 423 тысячи долларов), сообщается в четверг на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook; к благотворительному аукциону присоединился и министр юстиции Украины Павел Петренко, выставив на торги ужин.

Ранее в июне на благотворительный аукцион был выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД, итоги обещали подвести 29 июня. Также на благотворительных торгах в июне был продан за 345 долларов поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко. На обоих аукционах стартовая цена составила 3,8 доллара.

"Аукцион "Завтрак с Анастасией Деевой" состоялся, победитель поставил 11 миллионов гривен! Если это техническая ошибка участника, то по правилам электронных аукционов выигрывает участник, следующий по величине ставки после победителя. Если же нет, то мы выполним наши цели и купим аппараты для искусственной вентиляции легких уже на этой неделе", — говорится в сообщении ProZorro.

Кроме того, 26 июня в системе электронных аукционов был открыт благотворительный лот "ужин с министром юстиции Павлом Петренко".

"Павел Петренко присоединился к благотворительным аукционам и приглашает на ужин. Обещает неформальное общение и ответы на все вопросы, касающиеся реформ в сфере юстиции, онлайн-услуг, ежедневных сервисов министерства юстиции Украины для граждан. Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", — говорится на сайте электронной площадки.

Ужин должен состояться в течение месяца после аукциона по предварительной договоренности сторон. Дата проведения аукциона — 11 июля, до этого дня принимаются ценовые предложения.

В октябре прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции 24-летнюю Дееву, пояснив, что по ряду функций она выигрывает у него самого. Назначение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете ее откровенных фотографий. Аваков заявлял, что Деева при назначении прошла спецпроверку и ряд собеседований.