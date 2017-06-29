Защита Януковича назвала "пустым" оглашенный обвинительный акт о госизмене

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Обвинительный акт по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, который в четверг огласила прокуратура в Оболонском районном суде Киева, является "пустым" и не содержит доказательств вины бывшего главы государства, считает его адвокат Виталий Сердюк.

Как ранее заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска". Экс-президент Украины опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти России также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

"Мы потратили почти час на его заслушивание, он пустой. Из этого обвинительного акта не было не понятно ничего, кроме того, что одна его часть состоит из цитирования требований законодательства, которое игнорируется Генпрокуратурой, вторая часть обвинительного акта состоит из описания ситуации, которая происходила в Крыму (в 2014 году – ред.)", — сказал Сердюк журналистам.

Он назвал абсурдом обвинения прокуратуры в адрес Януковича в том, что он якобы совершил государственную измену в обмен на предоставление ему руководством РФ права на проживание на территории страны. "Мы услышали обвинения в адрес Януковича о том, что он совершил государственную измену в обмен на проживание в РФ. Я думаю, нечего тут комментировать, это обвинение является абсурдом. Янукович большую часть своей жизни работал на государственных должностях и в один момент, по мнению Генпрокуратуры, он решил изменить стране в обмен на проживание на территории РФ", — сказал адвокат.

Сердюк отметил, что в обвинительном акте содержится "микс политических лозунгов и безосновательных обвинений Януковича, цитаты действующего законодательства, но нет никакой причинно-следственной связи между большим объемом текста и тем, что мы рассматриваем в судебном заседании". По его словам, в обвинительном акте также нет материалов, которые подтверждают утверждение прокуратуры о том, что Янукович якобы призвал РФ ввести войска на территорию Украины.

Суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.