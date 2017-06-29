МИД Ирана раскритиковал доклад США по работорговле

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана раскритиковало представленный госдепом США доклад со списком стран, не выполняющих минимальные требования по борьбе с работорговлей, среди них значится Иран.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отметил, что заявления Вашингтона являются безосновательными, указав, что США не располагают необходимой компетенцией для распространения подобных докладов в отношении других стран.

"Основным источником торговли людьми необходимо признать политику, основанную на агрессии, вмешательстве и односторонних шагах, а также войну, терроризм и этнические чистки. В большинстве из них военные США и некоторые их союзники не остаются без участия", — отметил Касеми, чье заявление опубликовано на сайте МИД Ирана.

В доклад включены 187 стран, в которых оценивались действия правительств по борьбе с работорговлей с 1 апреля 2016 по 31марта 2017. Россия и Китай включены в третью, самую последнюю группу из 23 стран.

Также в третью группу на этот раз включены, в частности, Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, КНДР, Сирия, Иран и Венесуэла.