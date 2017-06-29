В Киеве просят в шесть раз увеличить залог для главреда "Страна.ua"

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура Киева просит суд в шесть раз увеличить размер залога для главного редактора украинского интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужвы — до 123 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве 24 июня арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), в понедельник за него внесли залог.

"Прокуратура города Киева в суде апелляционной инстанции обжалует меру пресечения, которая была избрана Шевченковским райсудом столицы руководителю интернет-издания "Страна.ua" И. Гужве. Так, не соглашаясь с решением суда относительно размера залога, который является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура столицы подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 544 тысяч гривен до 3,2 миллиона гривен (около 123 тысяч долларов)", — сообщается на сайте прокуратуры.

Апелляционная жалоба подана в Апелляционный суд Киева для принятия решения.