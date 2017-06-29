В Литве пользователи Facebook высмеяли идею запрета российских фильмов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook высмеяли предложение депутатов литовского сейма ужесточить борьбу с "российской пропагандой в кино", сообщает Sputnik Литва.

Передать Госкомиссии по радио и телевидению (LRTK) право выдавать разрешения на показ российских фильмов предложили депутаты фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы".

Участники группы Sputnik Lietuva в социальной сети сравнили ужесточение "борьбы с российской пропагандой" с действиями правительства Северной Кореи и указали на отсутствие демократии в стране. Литовцы вспомнили в комментариях советские фильмы, в частности картины Леонида Гайдая "Кавказская пленница" и "Операция Ы", и попросили не запрещать их. Кроме того, читатели Sputnik отметили, литовские актеры снимались в советских фильмах и продолжают играть в российских кинолентах.

В России снимаются многие актеры литовского происхождения: Донатас Банионис, Регимантас Адомайтис, Йозас Будрайтис, Ингеборга Дапкунайте и Агния Дитковските. В последние месяцы сразу несколько фильмов российского производства вызвали бурную реакцию у литовских парламентариев: "Викинг" показался депутатам политическим проектом, "оправдывающим аннексию Крыма", а в "Защитниках" усмотрели "пропаганду чрезмерной мощи российской армии".

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