В Литве пользователи Facebook высмеяли идею запрета российских фильмов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook высмеяли предложение депутатов литовского сейма ужесточить борьбу с "российской пропагандой в кино", сообщает Sputnik Литва.
Передать Госкомиссии по радио и телевидению (LRTK) право выдавать разрешения на показ российских фильмов предложили депутаты фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы".
В России снимаются многие актеры литовского происхождения: Донатас Банионис, Регимантас Адомайтис, Йозас Будрайтис, Ингеборга Дапкунайте и Агния Дитковските. В последние месяцы сразу несколько фильмов российского производства вызвали бурную реакцию у литовских парламентариев: "Викинг" показался депутатам политическим проектом, "оправдывающим аннексию Крыма", а в "Защитниках" усмотрели "пропаганду чрезмерной мощи российской армии".
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