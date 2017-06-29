Идеологическое противостояние РФ и США осталось в прошлом, заявил Рябков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Идеологическое противостояние между Россией и США осталось в прошлом, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается политики нынешней администрации США, то нам надо вначале понять, в чем она будет состоять, этим мы, собственно говоря, сейчас и занимаемся самым активным образом. Идеологическое противостояние осталось давно в прошлом, не существует противостоящих идеологических систем, но существуют, к сожалению, противоположные подходы к ключевым вопросам глобальной повестки дня", — сказал он.

По его словам, Россия выступала и будет выступать за безусловное соблюдение норм международного права при всех обстоятельствах, за равноправие государств, за взаимный учет интересов, за невмешательство во внутренние дела. "Какие ценности и ориентиры ставит перед собой и ставит во главу угла другая сторона — для нас по-прежнему вопрос открытый", — добавил Рябков.