В ЕС предложили создать базу данных приезжих с криминальным прошлым

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия в рамках борьбы с терроризмом и радикализацией предложила создать в Евросоюзе единую базу данных о лицах с криминальным прошлым, не являющихся гражданами стран-членов ЕС, сообщила в четверг еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

"Мы предлагаем создать новую централизованную информационную систему, которая будет содержать данные о не гражданах ЕС с криминальным прошлым, включая дактилоскопические данные", — сказала она журналистам в Брюсселе.

По словам Юровой, новую базу данных, доступ к которой будет открыт для сотрудников правоохранительных органов стран ЕС, предлагается создать "под крышей" Европейского агентства операционного управления крупномасштабными IT-системами в области свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA).