Россия и США не находятся в состоянии конфликта, заявил Рябков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия и США не находятся в состоянии конфликта, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не считаю, что Россия и США находятся в состоянии конфликта, начнём с этого. Я считаю, что Россия и США переживают не лучший период в развитии своих отношений, но есть возможность и для их улучшения, в том числе применительно к ближневосточному региону", — сказал Рябков по итогам дискуссии в рамках мероприятия "Примаковские чтения".

По мнению дипломата, для этого "нужно действовать более ответственно, проявлять уважение к интересам друг друга и руководствоваться общей повесткой дня, в центре которой должна находить задача борьбы с терроризмом".

"При выполнении этих трёх условий в совокупности отношения между РФ и США могут быть выправлены, поставлены на более последовательный, ровный курс".

Говоря о продолжении диалога на уровне заместителей министров иностранных дел РФ и США, Рябков подчеркнул, что на сегодняшний день такой договорённости нет.

"Хотя мы надеемся, что такой диалог будет продолжен. Я обращаю внимание на то, что министр иностранных дел РФ ранее подчеркивал, что консультации с господином (замгоссекретаря США Томасом) Шенноном не отменены, а просто отложены. Когда условия для продолжения этого контакта сложатся, я думаю, мы согласует взаимоприемлемую дату", — добавил российский дипломат.