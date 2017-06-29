Россия и США не находятся в состоянии конфликта, заявил Рябков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия и США не находятся в состоянии конфликта, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По мнению дипломата, для этого "нужно действовать более ответственно, проявлять уважение к интересам друг друга и руководствоваться общей повесткой дня, в центре которой должна находить задача борьбы с терроризмом".
"При выполнении этих трёх условий в совокупности отношения между РФ и США могут быть выправлены, поставлены на более последовательный, ровный курс".
Говоря о продолжении диалога на уровне заместителей министров иностранных дел РФ и США, Рябков подчеркнул, что на сегодняшний день такой договорённости нет.
"Хотя мы надеемся, что такой диалог будет продолжен. Я обращаю внимание на то, что министр иностранных дел РФ ранее подчеркивал, что консультации с господином (замгоссекретаря США Томасом) Шенноном не отменены, а просто отложены. Когда условия для продолжения этого контакта сложатся, я думаю, мы согласует взаимоприемлемую дату", — добавил российский дипломат.