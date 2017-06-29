Несколько больниц в Израиле подверглись хакерской атаке

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн — РИА Новости. Несколько больниц в Израиле подверглись хакерским атакам, которые были успешно отражены, сообщило Национальное управление кибербезопасности.

Оно не уточняет, какой вирус использовался при нападении и является ли оно частью глобальной хакерской атаки, от которой в последние дни пострадал целый ряд стран, включая Россию.

"Несколько компьютеров в нескольких больницах были заражены и немедленно вылечены. Ущерба причинено не было", — сказано в сообщении ведомства, которое действует в структуре канцелярии премьер-министра.

Хакерские атаки произошли минувшей ночью и были пресечены техническими сотрудниками самих медицинских учреждений и специалистами Национального управления кибербезопасности.

Нападение не повлияло на работу больниц, уточнило ведомство. Это первая исходящая от властей Израиля информация о попытках внедрения компьютерных вирусов с начала нынешней хакерской атаки.