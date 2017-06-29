Украине грозит штраф из-за нарушения правил организации Евровидения

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса Евровидение-2017, прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе, сообщило четверг агентство Рейтер.

"В результате этого было отвлечено внимание от соревнования, репутация брэнда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой… Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф, согласно правилам соревнования", — говорится в заявлении вещательно союза.

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.