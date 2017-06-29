Украине грозит штраф из-за нарушения правил организации Евровидения

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса Евровидение-2017, прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе, сообщило четверг агентство Рейтер.
Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.
Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.