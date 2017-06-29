Украина и НАТО обсудят предоставление дополнительной помощи Киеву

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Вопрос предоставления дополнительной помощи Украине будет обсуждаться во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Североатлантического совета в Киев в начале июля, сообщила в четверг журналистам вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Визит Североатлантического совета на Украину проходит в рамках празднования 20-летия Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Это такое промежуточное подведение итогов для нас всех, анализ того, насколько те инструменты, которые между нами сейчас обеспечивают сотрудничество, как они работают или насколько они эффективны, насколько мы можем дальше наполнять дополнительно очень комплексный пакет помощи, который был принят НАТО для Украины во время Варшавского саммита прошлого года", — приводит ее слова украинское агентство УНИАН

Ранее глава представительства альянса на Украине Александр Винников заявлял, что визит генерального секретаря НАТО и членов Североатлантического совета в украинскую столицу состоится 9-10 июля.

О создании пяти трастовых фондов для помощи Украине было объявлено во время саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, позже были созданы еще несколько фондов помощи.

Ранее исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявил, что на данный момент эффективно работают восемь трастовых фондов НАТО, которые охватывают широкий спектр помощи Украине.