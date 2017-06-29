На Украине создали институт для рекламы страны по всему миру

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Институт для продвижение имиджа Украины за рубежом создан при министерстве иностранных дел страны, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Важным шагом для защиты интересов нашего государства и формирования позитивного имиджа Украины за рубежом является создание в сфере управления МИД государственного учреждения "Украинский институт", — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, кабинет министров Украины поддержал предложение МИД относительно создания такого института. В МИД отметили, что на институт также будут возложены задачи презентации и продвижение имиджа Украины в мире, содействие международным обменам и интеграции Украины в мировой культурный контекст, популяризация украинского языка за рубежом, распространение за границей информации о научном, образовательном и туристическом потенциале страны.

"Это будет способствовать интеграции нас в контекст не только искусства и культуры, но и науки, образования и многих других сфер", — приводятся слова министра иностранных дел Павла Климкин на сайте ведомства.

Финансироваться институт будет из государственного бюджета, а также за счет благотворительных взносов.