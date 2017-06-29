Суд в Киеве рассмотрит дело Януковича о госизмене в заочном режиме

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева решил рассматривать уголовное дело экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене в заочном режиме из-за его неявки, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд принял решение осуществлять специальное (в заочном режиме — ред.) судебное производство в отношении обвиняемого Виктора Януковича по делу о государственной измене, определение обжалованию не подлежит", — сказал председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.

В решении суда говорится, что Янукович "знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории РФ с целью уклонения от уголовной ответственности"

При этом суд не принял во внимание доводы защиты обвиняемого о наличии веских причин для неявки Януковича в суд в связи с тем, что ему на Украине может угрожать опасность.