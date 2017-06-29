Огромный карп сбежал от рыбака, позировавшего с ним для фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Рыбак из чешского города выловил из озера огромного карпа и решил попозировать с ним для фото, однако оставить себе трофей мужчине в итоге не удалось.

В ролике видно, как мужчина пытается определиться с позой для снимка и садится на корточки с карпом на руках совсем близко к воде. Сначала рыба не двигается, но в какой-то момент "оживает" и бросается к водоему. Рыбак и его друг пытаются поймать ее снова, но безуспешно.

"Если собираешься хвастаться добычей, пожалуй, лучше делать это подальше от воды", — пишет по поводу этого видео Mashable.