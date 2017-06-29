Американка случайно убила своего парня во время съемки ролика для YouTube

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Жительница американского штата Меннисота Монализа Перес во время съемки видео для YouTube случайно застрелила своего молодого человека Педро Руиза, сообщает NBC.

Пара решила проверить, сможет ли пуля застрять в книге. Для своего эксперимента они взяли пистолет Desert Eagle и энциклопедию в твердой обложке.

Педро прикрыл грудь книгой, а Монализа выстрелила. Пуля пробила обложку и вошла в грудь молодого человека. Девушка сразу же позвонила в 911, однако спасти парня не удалось.

Несмотря на то, что идея принадлежала Педро, который таким образом хотел повысить популярность канала, Монализе грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч долларов.