США: пора уничтожить гнездо русских шпионов-спасателей в Сербии

Игорь Пшеничников, для РИА Новости
Посол США в Сербии Кайл Скотт заявил в интервью радиотелевизионной компании Воеводины (РТВ): "Я вижу, как русские активно участвуют в подрывной деятельности в странах региона (на Балканах. — Прим. ред.) и используют для этого сербскую землю, я бы это назвал злокачественным влиянием России". По словам американского посла, "Соединенные Штаты считают, что российский гуманитарный центр в Нише на самом деле — центр шпионажа".
Для убедительности посол Скотт сослался на сделанное ранее заместителем помощника государственного секретаря США Хойтом Брайаном Йи заявление о том, что "существует обеспокоенность по поводу российских мероприятий в регионе, которые не направлены на поддержку стратегической цели Сербии по интеграции в западное сообщество".
Что такое центр в НишеРоссийско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ). Он был учрежден по соглашению между правительствами России и Сербии 25 апреля 2012 года.
РСГЦ является межправительственной гуманитарной некоммерческой организацией. Как говорится в уставе центра, он создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран Балканского региона. На него возлагается, в частности, выполнение таких задач, как предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, включая тушение пожаров, оказание гуманитарной помощи пострадавшему населению. Центр реализует совместные проекты и программы в Сербии и других странах Балканского региона, включая разминирование.
За время своего существования РСГЦ уже провел операции по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении. Центр особенно отличился в ходе ликвидации последствий разрушительного наводнения в Сербии и других балканских странах в мае 2014 года. Российские спасатели за двое суток эвакуировали из зоны затопления более двух тысяч жителей.
Что делать, когда кажется
Месяцем раньше, как доверительно сообщило радио "Свобода", уже упомянутый Хойт Брайан Йи на встрече в Белграде с Александром Вучичем (в тот момент еще премьером, а теперь — президентом Сербии) "призвал балканские страны защищаться от попыток России усилить свое влияние в регионе и подорвать их связи с Западом". "По опыту мы знаем, что намерения, стоящие за многими шагами России, — дурные и не отвечают интересам стран в этом регионе", — сказал Йи.
Он привел "пример попытки государственного переворота в Черногории в октябре, вероятно, организованного Россией, чтобы помешать интеграции страны в НАТО".
Впрочем, что касается Черногории, то ни власти этой страны, недавно втянувшие ее в НАТО вопреки воле своего народа, ни их покровители в Вашингтоне и Брюсселе так до сих пор и не привели сколь-нибудь убедительные доказательства причастности России к этой пресловутой "попытке госпереворота" в Черногории. Как, впрочем, и самого факта "попытки".
Нужна эскадрилья
Вице-премьер Рогозин добавил, что надо "либо довести до ума и зарегистрировать этот центр, получить необходимые иммунитеты, как любой международный центр, работающий в Сербии, либо закрывать эту контору". По его словам, в России считают, что центр нужен в первую очередь тем, кто регулярно в регионе сталкивается с проблемой лесных пожаров.
Что сербам полезно, американцам — смерть
Разумеется, позицию американцев понять можно: все русское — потенциально опасно. Даже самые подчеркнуто мирные и полезные инициативы России на Балканах надо на всякий случай давить и теснить — потому что чем меньше, тем лучше.
Впрочем, американцы и не скрывают, что их "рекомендации" по внутренней и внешней политике Сербии, по сути, являются требованиями. И пытаются диктовать, как Сербии обращаться с русскими, просто по принципу "ну а почему бы и не требовать, что они могут сделать в ответ". Поэтому тот же американский посол Скотт спокойно позволяет себе рассуждать о том, что должны делать сербские власти, как будто это его дело. "Если это гуманитарный центр, зачем его сотрудникам нужен дипломатический статус? Этот статус означает, что никто не может выполнить проверку того, что они делают, что они неприкосновенны", — сказал он в интервью РТВ.
Это означает, что и Североатлантический альянс в целом, и американские военные в частности — реальные хозяева в Сербии. Потому любое присутствие там российских граждан в военной форме — каковыми являются наши спасатели из центра в Нише — вызывает у американцев приступ ярости и болезненной ревности.