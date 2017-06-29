США: пора уничтожить гнездо русских шпионов-спасателей в Сербии

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Посол США в Сербии Кайл Скотт заявил в интервью радиотелевизионной компании Воеводины (РТВ): "Я вижу, как русские активно участвуют в подрывной деятельности в странах региона (на Балканах. — Прим. ред.) и используют для этого сербскую землю, я бы это назвал злокачественным влиянием России". По словам американского посла, "Соединенные Штаты считают, что российский гуманитарный центр в Нише на самом деле — центр шпионажа".

Для убедительности посол Скотт сослался на сделанное ранее заместителем помощника государственного секретаря США Хойтом Брайаном Йи заявление о том, что "существует обеспокоенность по поводу российских мероприятий в регионе, которые не направлены на поддержку стратегической цели Сербии по интеграции в западное сообщество".

Что такое центр в Нише

На юго-востоке Сербии, в городе Нише, действует Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) . Он был учрежден по соглашению между правительствами России и Сербии 25 апреля 2012 года.

РСГЦ является межправительственной гуманитарной некоммерческой организацией. Как говорится в уставе центра, он создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран Балканского региона. На него возлагается, в частности, выполнение таких задач, как предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, включая тушение пожаров, оказание гуманитарной помощи пострадавшему населению. Центр реализует совместные проекты и программы в Сербии и других странах Балканского региона, включая разминирование.

За время своего существования РСГЦ уже провел операции по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении. Центр особенно отличился в ходе ликвидации последствий разрушительного наводнения в Сербии и других балканских странах в мае 2014 года. Российские спасатели за двое суток эвакуировали из зоны затопления более двух тысяч жителей.

Что делать, когда кажется

Казалось бы, центр в Нише совершенно понятен и прозрачен. Но нет, выпады со стороны США в его адрес звучат все чаще. Двадцать второго июня российский МИД был вынужден отреагировать на очередную порцию набросов со стороны представителей Госдепа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американскими дипломатами были сделаны "совершенно немыслимые, абсурдные, надуманные обвинения в худших традициях холодной войны". "Якобы речь идет чуть ли не о некоем шпионском гнезде России на Балканах, которое якобы способно поставить под угрозу американский контингент в Косово", — сказала Захарова.

Месяцем раньше, как доверительно сообщило радио "Свобода", уже упомянутый Хойт Брайан Йи на встрече в Белграде с Александром Вучичем (в тот момент еще премьером, а теперь — президентом Сербии) "призвал балканские страны защищаться от попыток России усилить свое влияние в регионе и подорвать их связи с Западом". "По опыту мы знаем, что намерения, стоящие за многими шагами России, — дурные и не отвечают интересам стран в этом регионе", — сказал Йи.

Он привел "пример попытки государственного переворота в Черногории в октябре, вероятно, организованного Россией, чтобы помешать интеграции страны в НАТО".

Впрочем, что касается Черногории, то ни власти этой страны, недавно втянувшие ее в НАТО вопреки воле своего народа, ни их покровители в Вашингтоне и Брюсселе так до сих пор и не привели сколь-нибудь убедительные доказательства причастности России к этой пресловутой "попытке госпереворота" в Черногории. Как, впрочем, и самого факта "попытки".

Нужна эскадрилья

© AP Photo / Marko Drobnjakovic Церемония инаугурации избранного президента Сербии Александра Вучича. 31 мая 2017 © AP Photo / Marko Drobnjakovic Церемония инаугурации избранного президента Сербии Александра Вучича. 31 мая 2017

Что, кстати, интересно: Россия "свой" центр в Нише тоже критикует. По мнению руководства, он пока не совершенен и нуждается в "доводке". Побывавший в Сербии на недавней инаугурации президента Александра Вучича российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сказал, что, по сути, "пока этого центра даже и нет толком". По его словам, там должна быть эскадрилья самолетов, способных тушить пожары, иные силы и средства, специальные технологии, которые могут обеспечивать эти гуманитарные функции. Ничего этого нет пока.

Вице-премьер Рогозин добавил, что надо "либо довести до ума и зарегистрировать этот центр, получить необходимые иммунитеты, как любой международный центр, работающий в Сербии, либо закрывать эту контору". По его словам, в России считают, что центр нужен в первую очередь тем, кто регулярно в регионе сталкивается с проблемой лесных пожаров.

Что сербам полезно, американцам — смерть

Разумеется, позицию американцев понять можно: все русское — потенциально опасно. Даже самые подчеркнуто мирные и полезные инициативы России на Балканах надо на всякий случай давить и теснить — потому что чем меньше, тем лучше.

Возможно, под внешним давлением сербские власти до сих пор не предоставили российским сотрудникам центра в Нише дипломатического статуса. Вот уже пять лет это вызывает недоумение у официальной Москвы, о чем, собственно, и сказал Рогозин, упомянув про иммунитеты.

Впрочем, американцы и не скрывают, что их "рекомендации" по внутренней и внешней политике Сербии, по сути, являются требованиями. И пытаются диктовать, как Сербии обращаться с русскими, просто по принципу "ну а почему бы и не требовать, что они могут сделать в ответ". Поэтому тот же американский посол Скотт спокойно позволяет себе рассуждать о том, что должны делать сербские власти, как будто это его дело. "Если это гуманитарный центр, зачем его сотрудникам нужен дипломатический статус? Этот статус означает, что никто не может выполнить проверку того, что они делают, что они неприкосновенны", — сказал он в интервью РТВ.

Кстати, напомним: сербский парламент в 2015 году почти тайно ратифицировал соглашение с Североатлантическим блоком, известное как Status of Forces Agreement. Сербия, не будучи членом НАТО, взяла на себя обязательства, которые имеют полноправные члены НАТО по учредительным договорам альянса. Де-факто Сербия уже член НАТО — без прав, но с обязательствами. В частности, на ее территории размещаются так называемые "военные миссии" — или попросту Вооруженные силы альянса.

Это означает, что и Североатлантический альянс в целом, и американские военные в частности — реальные хозяева в Сербии. Потому любое присутствие там российских граждан в военной форме — каковыми являются наши спасатели из центра в Нише — вызывает у американцев приступ ярости и болезненной ревности.