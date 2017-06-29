Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь в эфире "5 канала".

"Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что комиссия активно работает именно над десятым разделом Конституции, где описан статус "Автономной Республики Крым".

В Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, Порошенко говорил о скором превращении полуострова в украинский регион, утверждая, что украинские флаги "будут развеваться гордо в свободном Крыму".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".