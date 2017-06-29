МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в четверг в 07.03 (22.03 среды мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 115 километрах к северо-западу от скалы Л'Эсперанс в островной дуге Кермадек и в 798,7 километра от новозеландского Окленда. Очаг землетрясения залегал на глубине 392,3 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.