ТОКИО, 29 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея направила протест Японии в связи с высказыванием японского дипломата на тему так называемых "женщин для утешения", которое Сеул посчитал оскорбительным.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во время войны. Японское правительство настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй мировой войны со стороны японской армии или администрации.

По данным агентства Ренхап, возмущение южнокорейской администрации вызвало интервью генерального консула Японии в Атланте Такаси Синодзуки, в котором на вопрос журналистов про "женщин для утешения" дипломат назвал их оплачиваемыми проститутками и подчеркнул, что доказательств того, что Япония принуждала женщин к сексуальному рабству, нет.

"Это является чрезвычайно неуместной ремаркой, которая вновь ранит тех жертв, которые прошли и без того неописуемые страдания. Мы донесли нашу резкую позицию по этому инциденту до Японии по дипломатическим каналам и потребовали, чтобы подобные комментарии, противоречащие соглашению по вопросу "женщин для утешения", были отозваны", — цитирует агентство слова представителей южнокорейского МИД.

В декабре 2015 года Япония и Южная Корея достигли договоренности об "окончательном и бесповоротном решении" проблемы "женщин для утешения": Япония признала ответственность своих правительства и армии того времени и создаст фонд с капиталом в 8,3 миллиона долларов для женщин, пострадавших во время войны. Взамен Япония потребовала подтверждения от Южной Кореи, что этот вопрос больше никогда не будет подниматься в двусторонних отношениях. Тем не менее, этот вопрос до сих пор вызывает ожесточенные споры среди южнокорейских политиков и в обществе. Тема вновь стала актуальной в конце 2016 года в связи с установкой в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии символического памятника "женщинам для утешения", что привело к отзыву посла Японии из Сеула.